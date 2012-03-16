За вбивство двох дітей батьків засудили до довічного ув’язнення

На Чернігівщині за вбивство двох дітей батьків засуджено до довічного ув’язнення. Про це повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області.

Бобровицький районний суд Чернігівської області виніс вирок у кримінальній справі за обвинуваченням двох жителів м. Носівка за п.п. 1,2,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох малолітніх дітей, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

«Суд підтримав державного обвинувача та засудив подружжя до довічного ув’язнення», - сказано у матеріалі прес-служби обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року до міліції надійшло повідомлення про зникнення двох дітей. За вказівкою начальника УМВС України в Чернігівській області генерал-майор міліції Олександра МИХАЙЛИКА для пошуку дітей по тривозі був піднятий особовий склад Носівського райвідділу внутрішніх справ, орієнтовано сусідні відділи міліції, лінійні відділи міліції на залізничних станціях та громадськість.

Проте, як з’ясувалося, батьки вихованням дітей не займалися, зловживали алкоголем, офіційно ніде не працювали, а будинок перебував в антисанітарних умовах. Саме ця інформація і спонукала правоохоронців перевірити версію, що до зникнення дітей можуть бути причетні саме батьки. У результаті тіла дітей було виявлено у криниці під дошками та колодами.

За словами подружжя, вони випивали, посварилися і повкидали дітей до колодязя.