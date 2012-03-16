У Харкові зіткнулися тролейбус і троє легковиків

У Харкові внаслідок зіткнення тролейбуса і трьох легковиків постраждало троє осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія за участю тролейбуса сталася 15 березня близько 17.20 в районі перехрестя проспекту Московського та вулиці Роганської.

У тролейбус, що рухався проспектом Московським, врізався автомобіль Skoda, який їхав у попутному напрямку. Після цього автомобіль Skoda ще зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21053» та автомобілем Nissan. Внаслідок удару автомобіль «ВАЗ» відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з деревом та опорою стовпа.

Внаслідок аварії 31-річний водій «ВАЗ» та двоє його пасажирів, 59-річний чоловік та 29-річна жінка, отримали численні травми та були доправлені до лікарні.

Крім цього, 15 березня близько 9.45 сталося ще одна ДТП за участю тролейбуса. На Заміському в’їзді тролейбус, який рухався без пасажирів, збив 69-річного пішохода. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та перелам грудної клітини. Потерпілого госпіталізовано.