У Дніпропетровську у житловому будинку вибухнув балон газу
12:27, 16 березня 2012Новини регіонів
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Загиблих немає
Сьогодні о 10.30 у житловому будинку у Дніпропетровську по вул. Робочій, 91-а вибухнув газ.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області, за попередніми даними в квартині на третьому поверсі вибухнув балон з газом «пропан».
В квартирі проводилися ремонтні роботи із застосуванням балона.
В результаті вибуху постраждало шість людей. Співробітники МНС з-під уламків у квартирі врятували матір з дитиною.
Потерпілі госпіталізовані до лікарні.
На місці надзвичайної події працює спеціальна комісія.
Загиблих немає.
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