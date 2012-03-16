У Дніпропетровську у житловому будинку вибухнув балон газу

Сьогодні о 10.30 у житловому будинку у Дніпропетровську по вул. Робочій, 91-а вибухнув газ.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області, за попередніми даними в квартині на третьому поверсі вибухнув балон з газом «пропан».

В квартирі проводилися ремонтні роботи із застосуванням балона.

В результаті вибуху постраждало шість людей. Співробітники МНС з-під уламків у квартирі врятували матір з дитиною.

Потерпілі госпіталізовані до лікарні.

На місці надзвичайної події працює спеціальна комісія.

Загиблих немає.