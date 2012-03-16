Буковина: в ДТП на переїзді постраждала 8-річна дівчинка

На залізничному переїзді у Чернівецькій області (перегон Вижниця – Іспас Львівської залізниці) легковий автомобіль «Форд-Ескорт», за кермом якого перебував 27-річний буковинець, скоїв зіткнення з тепловозом приміського потяга сполученням «Чернівці - Вижниця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, водій іномарки травм не отримав, однак у цій дорожньо-транспортній пригоді постраждала 8-річна дівчинка - пасажирка легковика. Дівчинку госпіталізували до Вижницької райлікарні з перелом ключиці.

Як повідомив Чернівецький транспортний прокурор Олексій СТРИЖАКОВСЬКИЙ, затримка руху потяга становила 15 хв. Нині за фактом зупинки поїзда та скоєння зазначеної ДТП Чернівецькою транспортною прокуратурою проводиться перевірка.