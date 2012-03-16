У Запорізькій області 2 людини отруїлися чадним газом

У Запорізькій області 43-річний чоловік і його 14-річний син загинули, отруївшись чадним газом.

Як повідомила УНІАН помічник начальника ГУ МНС України в Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА, нещасний випадок, що став причиною загибелі двох людей, стався напередодні – 15 березня в м. Токмак Запорізької області.

«15 березня о 21.30 від оперативного чергового Токмацького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків на вулиці Толстого в м. Токмак виявлені тіла 43-річного господаря будинку і його 14-річного сина. Ознак пожежі в будинку не виявлено: ймовірно, люди отруїлися чадним газом у результаті порушення правил експлуатації пічного опалення», - повідомила Ю.БАРИШЕВА.

За фактом події проводиться перевірка.