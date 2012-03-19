Над Києвом нависла екологічна загроза

«Служба держрибохорони зараз цілодобово чергує на місці, де річка Прип’ять впадає в Київське водосховище. Справа в тому, що в Житомирській області в річку Уж один із заводів скинув свої стоки з формальдегідом та іншими хімікатами, повідомляє газета «Сегодня». Річка загинула повністю, там вимерли навіть жаби. Але проблема в тому, що річка Уж впадає в Прип’ять, а Прип’ять — у Київське водосховище. Через декілька кілометрів знаходиться водозабір, через який у столичні крани потрапляє вода. Тому це дуже серйозне питання. Викиди хімічних речовин сталися 4, 14 і 16 березня», — сказав нам глава асоціації риболовів України Олександр Чистяков.

У «Київводоканалі» теж стурбовані. «Ми в курсі цієї ситуації і дуже стурбовані. Наш головний технолог два тижні робить моніторинг. Вода з річки Уж може дійти до Києва приблизно за 40 днів. Але ми вже підготувалися: при потребі можуть бути використані додаткові реагенти для очищення води. Але ми не думаємо, що загроза для питної води буде. Добре, що про катастрофу дізналися вчасно», — сказала радник глави правління «Київводоканалі» Вікторія Яковлєва.