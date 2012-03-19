У Коростишевській лікарні - кричущі факти порушень

Коростишівська районна прокуратура Житомирської області заявляє, що виявила у районі кричущі факти порушень прав дітей.

Як передає корреспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

Зокрема, йдеться про недотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Також відомство знайшло порушення вимог законодавства щодо охорони здоров’я, попередження правопорушень, бездоглядності та шкідливих звичок серед дітей.

«Коростишівську центральну районну лікарню не забезпечено обладнанням для виношування новонароджених, безоплатними медикаментами для лікування хворих на гемофілію, дитячий церебральний параліч та гепатит. Рання діагностика ВІЛ-інфекції та профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини не здійснюється»,- зазначається у висновку прокуратури.

Крім того, у Коростишівському районі не забезпечено пацієнтів засобами реабілітації та виробами медичного призначення. «Діти із вадами зору за медичною допомогою звертаються у Житомир, оскільки у районній лікарні відсутній на момент перевірки лікар-окуліст та не обладнано кабінет. З порушенням надаються путівки на санаторно-курортне лікування дітям диспансерної групи»,- констатують у прес-службі.

За результатами перевірок района прокуратура внесла п’ять подань з вимогою усунути ці порушення та притягти винних до відповідальності .