У Севастополі затримано чиновників Держекоінспекції

У Севастополі припинено діяльність злочинної групи з числа працівників Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, в УБОЗ надійшла оперативна інформація про те, що чиновники, які контролюють дотримання екологічного законодавства на морському транспорті, систематично вимагають хабарі з підприємців, які здійснюють господарську діяльність в акваторії Севастопольського морського торгового порту.

Зловмисників було затримано на місці злочину під час отримання чергового хабара в сумі 1 тисяча доларів.

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.