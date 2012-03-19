Запоріжжя: половина овочів і фруктів - браковані

У Запорізькій області майже половина овочів, фруктів та іграшок, перевірених інспекцією із захисту прав споживачів, бракується.

Як повідомив УНІАН начальник Інспекції з питань захисту прав споживачів у Запорізькій області Дмитро СУХІНІН, «з перевіреної продукції бракується кожна третя пляшка горілки, напоїв і мінеральних вод, майже половина овочів і фруктів, кожна четверта тонна хлібобулочних і ковбасних виробів, вершкового масла, риби і морепродуктів»

Серед непродовольчих товарів, за даними Д.СУХІНІНА, бракується «майже кожна друга дитяча іграшка, третина трикотажних виробів і виробів текстильної галантереї, кожна друга пара взуття, кожна третя одиниця посуду та електропобутових товарів».

Впродовж 2011 року інспекція провела перевірку 1056 підприємств і організацій усіх форм власності і, за даними, Д.СУХІНІНА, «порушення були виявлені в 100% випадків».

Основні порушення – відсутність документів, які підтверджують якість та безпеку товарів, документів, які підтверджують факт надання послуг або продажу товарів, і відсутність достовірної доступної інформації для споживачів.

Крім того, за даними Д.СУХІНІНА, на 79 перевірених об`єктах працівники інспекції встановили факти реалізації товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів.

За підсумками проведених у 2011 році перевірок за порушення законодавства про захист прав споживачів у Запорізькій області з підприємств-порушників стягнуто 1,4 млн. грн. штрафних санкцій.

Забезпечено повернення споживачам 339,3 тис. грн., сплачених за неякісні товари і надані не в повному обсязі або неякісні послуги.

До адміністративної відповідальності притягнуто 1075 осіб, загальний розмір штрафних санкцій склав 333,2 тис. грн.