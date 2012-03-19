Жінка і її 2-річна дочка обпеклись невідомою речовиною

У Новій Каховці Херсонської області 20-річна жінка з 2-річною дочкою потрапили в реанімацію внаслідок опіків, одержаних при спалюванні невідомої речовини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, 18 березня в Новокаховську міськлікарню з опіками ІІІ ступеню були госпіталізовані місцеві жителі - 20-річна жінка та її 2-річна дочка.

Встановлено, що опіки потерпілі дістали від невідомої речовини, яку вони знайшли на березі річки Дніпро і кинули в багаття, що горіло, внаслідок чого стався спалах.

На даний момент потерпілі переведені в реанімаційне відділення Херсонської дитячої обласної лікарні і опікове відділення Херсонської дитячої обласної лікарні.

Стан потерпілих оцінюється медиками як «стабільний».

Наразі експертиза речовини не проведена, в МНС припускають, що це міг бути розчинник.