Хворий на сказ собака два тижні тримав у страху село

У селі Кунин Рівненської області хворий на сказ собака покусав трьох дітей, всі постраждалі знаходяться у лікарні у важкому стані.

Як повідомили УНІАН у Держветфітослужбі, лікарі ветеринарної медицини вживають посилених заходів для локалізації та ліквідації захворювання у населеному пункті.

Протягом двох тижнів у селі Кунун Здолбунівського району домашній собака покусав п’ятикласника, семикласника та дев’ятикласницю. Після інциденту власникам собаки довелось умертвити тварину.

Спеціалісти районної державної лікарні ветеринарної медицини, які були відразу поінформовані про випадок, вилучили труп собаки, який пізніше було спалено. Експертиза патматеріалу показала, що тварина була хвора на сказ. Ведеться вивчення контактів хворого собаки з іншими тваринами та людьми.

