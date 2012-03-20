Дві станції Київського метро в потенційній небезпеці

На станціях Київського метрополітену «Славутич» і «Дружби народів» використано таку ж системи освітлення, через яку на «Осокорках» минулого тижня сталася пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Головного управління Держтехногенбезпеки у Києві Руслан БУХАНЕЦЬ.

Він нагадав, що пожежа на станції «Осокорки» виникла в одному із світильників на стелі над платформою станції та швидко розповсюдилася через інші світильники.

Р.БУХАНЕЦЬ зауважив, що обслуговуючий персонал станції не зміг ліквідувати пожежу самостійно через 5-метрову висоту.

За словами Р.БУХАНЦЯ, більшість проблем у сфері техногенного і протипожежного захисту метрополітену пов’язані з відсутністю належного фінансування. Зокрема, старі станції потребують заміни системи автоматичної пожежної сигналізації.

У свою чергу, заступник начальника Київського метрополітену, головний ревізор з безпеки руху Валерій МЕЛЕЩЕНКО повідомив, що на станції «Дружби народів» уже перевірено стан системи освітлення, і зараз ведуться роботи з його заміни.

Як наголосив В.МЕЛЕЩЕНКО, метрополітен залишається безпечним видом транспорту.

Водночас, за його інформацією, за 2011 рік у метрополітені сталося 25 надзвичайних ситуацій (нещасні випадки, самогубства, технічні неполадки тощо).

Заступник головного інженера державного інституту «Укрметротунельпроект» Олександр ХАВІН додав, що станція «Осокорки» здавалася в експлуатацію у 1992 році, «в період, коли всі нормативи були «підвішеними». Не відомо було, на що орієнтуватися: на старі чи на нові».

Також, сказав він, тоді не було постачальників якісної продукції.

При цьому О.ХАВІН висловив переконання, що загальний технічний стан і стан безпеки на нових станціях метрополітену є набагато вищим, ніж на станціях, які здавалися до 2000 року.

Як відомо, станції «Славутич», «Дружби народів» та «Осокорки» належать до однієї лінії метрополітену – Сирецько-Печерської.

14 березня о 16.42 на станції «Осокорки» сталося загоряння електропроводки ламп освітлення, внаслідок чого виникло задимлення вестибюлю. У зв’язку з цим було закрито на вхід станції метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» та організовано рух потягів на ділянках станцій «Сирець» – «Видубичі», «Харківська» – «Червоний Хутір».

О 19.32 роботу станцій «Славутич» і «Позняки» було відновлено. Повз станцію «Осокорки» потяги слідували без зупинки.

15 березня о 5.45 станція «Осокорки» відновила роботу у звичному режимі.

