Фонд Ахметова передав автомобілі для хворих зі відкритою формою ТБ

Благодійний Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» сьогодні передав у лікарні шести міст Донецької області: Донецька, Макіївки, Краматорська, Маріуполя, Шахтарська й Горлівки 6 спеціально обладнаних автомобілів для транспортування хворих із відкритою формою туберкульозу.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі фонду.

У повідомленні зазначається, що салони цих автомобілів розділені перегородками, щоб максимально скоротити число прямих контактів хворого з лікарями та водіями транспорту. Санітарний транспорт придбано за рахунок коштів Фонду в рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз у Донецькій області».

У прес-службі підкреслили, що придбання спеціального санітарного транспорту – це необхідний захід на сьогодні, адже багато хворих із відкритою формою туберкульозу вільно користуються громадським транспортом, що збільшує ризик передачі захворювання здорових людей.

«Автомобілі обслуговуватимуть міста й райони області: виконуватимуть доставку хворих від місця проживання до лікувальної установи, - розповів директор благодійного фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ. – Також ми постаралися зробити максимально доступним діагностику й лікування цього захворювання. Зокрема, за рахунок коштів Фонду вдалося відремонтувати декілька відділень у міських лікарнях, оснастити лабораторії необхідною медичною технікою, а хворим, які проходять лікування амбулаторно, видаємо продуктові набори».

Довідка УНІАН. Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; упроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні й за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією.

Напрямки діяльності: сучасна освіта й виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник Фонду - Рінат АХМЕТОВ.