У Запоріжжі молодь провела збір коштів для Оксани Макар

Вчора в центрі Запоріжжя, напроти будівлі Запорізької ОДА, більш як 50 молодих людей з плакатами «Мажорам нет!», «Скажи нам, гадина, сколько тебе дадено», «Требуем справедливого правосудия» і т.п. провели акцію «За справедливе правосуддя!»

Як повідомили УНІАН самі учасники акції – молоді люди, більшість з яких студенти, на акцію протесту вони зібралися за допомогою листування в соціальних мережах.

Окрім вимоги покарати за законом винних у здійсненні звірячого злочину стосовно Оксани МАКАР, запорізька молодь вимагала від силовиків адекватного розслідування кримінальної справи бізнесмена, який 9 березня розстріляв з травматичного пістолета в Шевченківському районі Запоріжжя двох молодих людей, один з яких від одержаних поранень помер, а другий – співробітник ППС, що перебував у момент події не на службі, - дотепер перебуває в лікарні.

Учасники акції вказували на те, що син бізнесмена – працівник прокуратури, і завдяки цьому може впливати на розслідування кримінальної справи батька.

«Спочатку міліція намагалася приховати злочин, інформація про нього з`явилася завдяки пресі тільки через 5 днів після стрілянини, учиненої «мажором», - стверджували учасники акції.

Дану заяву сьогодні офіційно спростував прокурор Запорізької області Олександр КИРИЛЮК, який заявив, що кримінальну справу було порушено одразу ж після огляду місця події.

«Відразу після завершення огляду місця події слідчим Запорізького міськуправління внутрішніх справ стосовно К. було порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України – «Умисне вбивство», і того ж дня його було затримано за підозрою в здійсненні злочину», - заявив О.КИРИЛЮК.

За словами прокурора, на сьогодні «через суспільний резонанс справи, викликаний тим, що підозрюваний перебуває у родинних зв`язках зі співробітником однієї з райпрокуратур Запоріжжя, розслідування кримінальної справи з метою забезпечення об`єктивного розслідування передано у провадження слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області».

О.КИРИЛЮК також заявив, що син підозрюваного бізнесмена звільнився з органів прокуратури.

«16 березня родич підозрюваного за власним бажанням звільнився з органів прокуратури Запорізької області. Вимоги Генпрокуратури про це не було. Ініціатива звільнення належала виключно цьому співробітнику», - заявив прокурор Запорізької області, зазначивши, що «він (родич підозрюваного – УНІАН) – порядна і професійна людина».

В рамках акції протесту «проти блатного беззаконня» пікетники також почали збір коштів грошей на допомогу О.МАКАР. Вони встановили на площі коробку, і пропонували запорожцям здавати гроші для жертви миколаївського «мажору», щоб згодом відправити їх матері потерпілої дівчини.

Учасники мітингу запевнили, що не належать до жодної з політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Шевченківському районі Запоріжжя під час сварки, що виникла між двома перехожими і 51-річним водієм авто, автовласник вихопив пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями і відкрив стрільбу. В результаті 28-річний безробітний одержав поранення, які виявилися смертельними, а другий перехожий – співробітник ППС, що перебував у момент події не на службі, одержав травматичне поранення передпліччя.

Стосовно 51-річного бізнесмена-автомобіліста порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство».

Довідка УНІАН. 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили до квартири 19-річну О.МАКАР і згвалтували її, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і намагалися спалити. У постраждалої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.