У Севастополі порятували чоловіка, який намагався накласти руки

У Севастополі у понеділок рятувальники МНС надали допомогу 36-річному чоловікові, який впав з п`ятого поверху на козирок під`їзду при спробі накласти на себе руки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС в місті Севастополі, лікарі, які прибули до місця події, зателефонували в УМНС і попросили про допомогу.

На місце прибула група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону УМНС Севастополя.

Як повідомили друзі постраждалого, вони компанією відпочивали в квартирі. Через деякий час чоловік почав скаржитися, що він сирота і нікому не потрібен. Він почав хапатися за ножиці, потім за кухонний ніж, але друзі відібрали їх і намагалися його заспокоїти. Тоді чоловік вибіг на балкон і повис на кондиціонері. Дівчина постраждалого спробувала його схопити за руки, але він зірвався і впав вниз на козирок.

Рятувальники поклали потерпілого на носилки, спустили його вниз і передали кареті швидкої допомоги. За цим фактом міліція проводитиме розслідування, додали в прес-службі.