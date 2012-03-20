Яскраві кольори лікують від депресії

Поганий настрій? Не поспішайте бити тривогу: учені стверджують, що після тривалої зими це цілком природний стан, подолати який допоможе... кольоротерапія!

Кращі кольори для ліквідації депресії — кольори сонячного кольору: жовтий і оранжевий. Ці кольори не тільки позбавляють від депресії, а і є її чудовою профілактикою. Ідеальний варіант – мати якомога більше цього кольору в приміщенні, де ви проводите багато часу.

Допомагають в боротьбі з весняною нудьгою також фрукти жовтого і оранжевого кольору, їх споглядання, вживання в їжу, а також насолода від їх запахів.

Також психологи радять дістати ваш найяскравіший посуд і їсти тільки з нього — це покращує апетит і робить смакові відчуття інтенсивнішими.

І не сприймайте дані поради, як жарт. Ученими доведено, що кольоротерапія корисна для всього нашого організму, її використовують з давніх часів для лікування не тільки депресії, але і інших недуг.

vegopolis.ru