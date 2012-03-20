Миколаївщина: у підвалі будинку виявлено 7 кг ртуті
6 скляних банок
На Миколаївщині у підвалі житлового будинку виявлено 7 кг ртуті.
Як повідомляє прес-служба Територіального управління МНС України у Миколаївській області, 19 березня о 15.10 до оперативно-диспетчерської служби МНС від чергового Первомайського міського відділу міліції надійшло повідомлення, що в підвалі двоповерхового житлового будинку на вулиці Грушевського у Первомайську виявлено невідому речовину.
Під час обстеження підвалу фахівці знайшли пакет, у якому знаходилося 6 скляних банок ємністю по 0,5 л. У вищезазначених банках знаходилися колби з речовиною, за зовнішніми ознаками схожою на ртуть. Того ж дня невідома речовина загальною вагою близько 6,5-7 кг була вилучена.
На місці події працювали рятувальники, міліція, представники міської ради.