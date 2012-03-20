У Тернополі виявили помідори, заражені томатною міллю

У Тернополі виявили партію турецьких помідорів, заражених карантинним шкідником.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Державної інспекції з карантину рослин в Тернопільській області, під час фітосанітарної експертизи в обласній карантинній лабораторії в партії свіжих томатів, які надійшли з Туреччини, було виявлено карантинного для України шкідника – південноамериканську томатну міль.

Ідентифікацію цього шкідника було підтверджено і висновком фітосанітарної експертизи Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії Укрголовдержкарантину.

Відтак в лабораторії було проведено знезараження 19 т помідорів.

За фактом виявлення південноамериканської томатної молі відправлено нотифікаційні повідомлення до Національної організації з карантину та захисту рослин Туреччини.

Також турецьку сторону офіційно попереджено, що у випадку чергового виявлення південноамериканської томатної молі у вантажах з Туреччини, партії товарів будуть повертати відправникам.