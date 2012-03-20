На Чернігівщині обвалилося дорожне полотно

У Чернігівській області внаслідок розмиву дороги стався частковий обвал покриття.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

На 9-му км автодороги Варва-Хукалівка-Поділ (Варвинський район) внаслідок недостатньої спроможності пропуску талої води по двох трубах діаметром 1 м, які розташовані під дорожнім полотном та призначені для пропуску води, відбувся розмив землі та частковий обвал дорожнього полотна (довжина – 5 м, ширина – 10 м).

Рух автотранспорту на цьому напрямку тимчасово призупинено, об’їзд здійснюється за маршрутами Прилуки-Варва-Срібне-Обухове (до с. Гнатівка), Гнатівка-Горобіївка-Савинці (до с. Савинці) та Варва-Хукалівка-Поділ (на ділянці автодороги Савинці-Озеряни).

На місці провалу чергує наряд Варвинської ДАІ. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами облавтодору.