Житомирщина: п’ятеро осіб отруїлися чадним газом

На Житомирщині п’ятеро чоловік отруїлися чадним газом.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, неприємна подія сталася 18 березня.

До центральної районної лікарні Новоград-Волинського району з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовано п’ятеро осіб: 27-річне подружжя, їх двоє дітей 5-ти та 2-х років, та тесть.

Загрози життю постраждалих немає. Вони й досі перебувають у лікарні.

Подробиці події наразі встановлюються.