Житомирщина: п’ятеро осіб отруїлися чадним газом
12:32, 20 березня 2012Новини регіонів
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Серед них - діти 5-ти та 2-х років
На Житомирщині п’ятеро чоловік отруїлися чадним газом.
Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, неприємна подія сталася 18 березня.
До центральної районної лікарні Новоград-Волинського району з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовано п’ятеро осіб: 27-річне подружжя, їх двоє дітей 5-ти та 2-х років, та тесть.
Загрози життю постраждалих немає. Вони й досі перебувають у лікарні.
Подробиці події наразі встановлюються.
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