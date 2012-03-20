У Тернополі розпочався марафон проти наркотиків і туберкульозу

У Тернополі розпочалась молодіжна акція-марафон «Ні наркотичному дурману!» та «Зупиніть туберкульоз, поки я живий!».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, в рамках акції відбудеться показ відеофільмів на тему профілактики туберкульозу, наркоманії та тютюнокуріння. Також буде проведено соціологічне дослідження серед школярів старших класів чотирьох шкіл, безпрограшну лотерея від Обласного Товариства Червоного Хреста та розповсюдження санітарно-просвітницької літератури.

Окрім цього, усі бажаючі під час заходу зможуть отримати консультації лікарів-спеціалістів медичних організацій «Фтизіатрія» та «Центр здоров’я.

Метою проведенню заходу є запобігти поширенню туберкульозу та наркоманії у молодіжному середовищі та привернути увагу підлітків до необхідності вести здоровий спосіб життя.

А в першій половині дня у Тернополі на залізничному вокзалі відбулася акція, присвячена профілактиці простудних захворювань. Під час цього заходу усі бажаючі пасажири мали змогу безкоштовно випити фіточаю, отримати консультації лікарів з питань профілактики грипу, виміряти артеріальний тиск та поспілкуватися зі спеціалістами щодо стану свого здоров’я.

Акція відбулась за участю представників громадської організації «Асоціація головних лікарів Тернопільщини» та фахівців комунальної установи обласної ради «Центр здоров’я» за підтримки Укрзалізниці, Всеукраїнського лікарського товариства.

Акцію провели у зв’язку із тенденцією до зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

За останній тиждень в області було зареєстровано 4 тис. 25 випадків захворювання на ГРВІ, з них 2 тис. 430 дітей до 18 років, 1 тис. 282 школярів. Госпіталізовано 252 людини, 187 серед них – дітей.