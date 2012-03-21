У Донецьку відкрили фотовиставку до Дня боротьби з туберкульозом

У Донецьку відкрили фотовиставку робіт відомого українського художника Максима ДОНДЮКА, приурочену до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», у виставковій експозиції представлено фотографії реальних людей, які видужали, і тих, кому не вдалося перемогти недугу.

На церемонії відкриття виставки М.ДОНДЮК повідомив, що, працюючи над фотографіями, жив в тубдиспансерах і слідчих ізоляторах Донецької і Херсонської областей. «Я навмисно не користувався респіратором, щоб хворі не відчували дискомфорту при спілкуванні зі мною. Я їв з ними за одним столом, ходив з ними на процедури, був з ними в останні хвилини життя. Багато хто не боявся йти з життя. Вони щиро хотіли показати своїм прикладом, наскільки серйозне захворювання туберкульоз. Ці фото – їх останнє послання, їх остання воля», - сказав М.ДОНДЮК.

Художник підкреслив, що цією виставкою він звертається до людей, щоб вони не «дискримінували тих, хто пройшов важкий шлях до повного одужання».

У свою чергу, начальник управління охорони здоров`я Донецької області Олена ПЕТРЯЄВА поінформувала, що у Донецькій області зафіксовано високий рівень захворюваності на туберкульоз. «Це пов`язано, у першу чергу, з високою густиною населення. Проте завдяки тим комплексним заходам, які за останні п`ять років реалізуються обласною адміністрацією і Фондом Ріната Ахметова, нам вдалося скоротити рівень захворюваності на 26,5%, смертності – на 36,3%. Це величезний крок вперед. Умови для лікування і діагностики туберкульозу в області сьогодні - найкращі в Україні», - відзначила О.ПЕТРЯЄВА.

За словами директора із зовнішніх зв`язків фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України» Катерини ЗАСУХИ, фонд узяв на себе інформативну функцію в інформаційній кампанії проти епідемії туберкульозу в Україні. «Ця виставка – одна зі складових тривалої інформаційної кампанії. Ми регулярно публікуємо інформаційні бюлетені, проводимо прес-конференції на національному і регіональному рівнях. У четвер, 22 березня, відбудеться черговий прес-тур в тубдиспансери Донецька і Краматорська. Люди мають знати про загрозу туберкульозу, а також про методи його профілактики», - відзначила К.ЗАСУХА.

Виставка триватиме до 2 квітня у художньо-виставковому центру «Арт-Донбас».