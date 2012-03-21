Водій влетів на зупинку і збив двох пішоходів

10:06, 21 березня 2012
Новини регіонів
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ДАІ озшукує очевидців

У Луганську водій автомобіля ВАЗ-217230 зробив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302-418, в`їхав на зупинку громадського транспорту і збив двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, дорожньо-транспортна подія сталася вчора, 19 березня.

Потерпілих доставлено в лікарню.

За цим фактом ведеться розслідування. ДАІ Луганська розшукує очевидців ДТП.

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