Водій влетів на зупинку і збив двох пішоходів

У Луганську водій автомобіля ВАЗ-217230 зробив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302-418, в`їхав на зупинку громадського транспорту і збив двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, дорожньо-транспортна подія сталася вчора, 19 березня.

Потерпілих доставлено в лікарню.

За цим фактом ведеться розслідування. ДАІ Луганська розшукує очевидців ДТП.