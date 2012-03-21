Водій влетів на зупинку і збив двох пішоходів
10:06, 21 березня 2012Новини регіонів
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ДАІ озшукує очевидців
У Луганську водій автомобіля ВАЗ-217230 зробив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302-418, в`їхав на зупинку громадського транспорту і збив двох пішоходів.
Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, дорожньо-транспортна подія сталася вчора, 19 березня.
Потерпілих доставлено в лікарню.
За цим фактом ведеться розслідування. ДАІ Луганська розшукує очевидців ДТП.
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