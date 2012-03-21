Богатирьова вважає, що держава має контролювати ціни на ліки

За 3-4 місяці після початку дії пілотних проектів із впровадження референтних цін на деякі види ліків цей досвід може бути розповсюджений на інші види лікарських препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я Раїса БОГАТИРЬОВА.

«Фактично держава усунулась із контрольної функції... Ми, розраховуючи на впровадження цих пілотних проектів, вважаємо, що будемо мати вже за 3-4 місяці можливість провести аналіз і зробити корекцію для того, щоб позитивний досвід застосування референтного ціноутворення, а потім і можливої реінбурсації можна було б розширити і на інші ліки», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона наголосила, що ціни на лікарські засоби є предметом контролю з боку усіх без винятку держав Європи.

Так, у 24 з 27 країн Європейського Союзу регулювання цін на ліки відбувається на рівні виробників, у 14 країнах регулюють ціни на ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню у рамках діючих систем медичного страхування чи соціального забезпечення. В усіх країнах регулюються роздрібні націнки.

Як сказала Р.БОГАТИРЬОВА, у деяких країнах після запровадження референтних цін та реінбурсації вартість лікарських засобів на деякі групи препаратів значно знизилась.