Як роблять ковбасу на Хмельниччині

На Хмельниччині працівники сектору ветеринарної міліції УМВС призупинили діяльність трьох м’ясопереробних підприємств через порушення ветеринарно-санітарних вимог.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина ШУПРИГАН.

Вона заявила, що на одному з приватних м’ясопереробних підприємств Кам’янець-Подільського району під час проведення перевірки працівниками міліції було виявлено і вилучено 150 кг трімінгу (м’яса без кісток) та 25 кг свіжомороженого сала. На іншому підприємстві, розташованому у тому ж районі, було вилучено 180 кг замороженого сала на загальну суму 1620 гривень.

“В обох випадках сировина, яка призначалась для виготовлення ковбасних виробів, була без відповідного маркування і супровідних ветеринарних документів”, - пояснила вона.

Також при перевірці забійного пункту Красилівського району виявлено факт грубого порушення вимог щодо зберігання сировини: комірник підприємства разом із доброякісним м’ясом зберігав у холодильній камері прострочену продукцію, яка була повернута із обігу. У результаті правоохоронці вилучили та утилізували 80 кг свинячої шкіри, 32 кг ніжок та 45 кг супових наборів.

В усіх трьох випадках порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

