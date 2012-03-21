Вінниця: знайшла двох 13-річних хлопчиків, які втекли з притулку

Працівники міліції розшукали двох 13-річних підлітків, які самовільно залишили дитячий притулок «Добро» у Вінниці.

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, у неділю, 18 березня, близько 12.00 двоє вихованців притулку самовільно залишили виховний заклад та зникли в невідомому напрямку.

На пошуки дітей був задіяний весь особовий склад відділу кримінальної міліції у справах дітей області. Наступного дня втікачі були знайдені в одному з сіл Барського району.

Зі слів підлітків, вони залишили притулок для того, щоб здійснити свою мрію – поїхати до Києва у зоопарк і покататися у метро. Оскільки у втікачів на подорож не було грошей, вони вирішили поїхати до Барського району, звідки родом один з хлопчиків, переночувати та вкрасти гроші з магазину.