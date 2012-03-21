10 тис. уболівальників потрапили в тисняву на "Олімпійському"

10 тис. уболівальників потрапили в тисняву перед початком футбольного матчу між ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ), який проходив 18 березня на НСК "Олімпійський" в столиці.

Як повідомляє «Газета по-українськи» (№41 від 21 березня), перед входом на стадіон з боку метро «Палац спорту» за 20 хвилин до початку гри зібрався 10-тисячний натовп уболівальників. Швидко потрапити на стадіон вони не могли через повільний пропуск крізь турнікети. Люди просили відчинити ворота, але ні стюарди, ні правоохоронці цього не зробили.

Замість того, щоб пустити людей усередину, міліціонери почали виштовхувати всіх назад. Юрба розсмокталася лише після першого тайму.

Усього на матч прийшли 68 тис. глядачів.

Як відзначає видання, тиснява під час футболу - вже третя на цій арені. Перша виникла на матчі-відкритті стадіону між збірними України та Німеччини торік 11 листопада. Тоді перед початком гри не працювали частина турнікетів. Фани, щоб потрапити на свої місця вчасно, зламали ворота для проїзду автотранспорту. Тиснява перед Північним входом повторилася на дербі між "Динамо" й "Арсеналом" 4 березня.

На сьогодні на "Олімпійському" для вболівальників функціонують два входи - Північний, до метро «Палац спорту», та центральний - до метро «Олімпійська». Третій вхід, зі східного боку, відкриють у травні. Там триває ремонт.

Як повідомлялося, НСК «Олімпійський» вважається головним стадіоном майбутнього Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Саме на ньому відбудеться фінал турніру та церемонія закриття.