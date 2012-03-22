Миколаївській лікарні передано апарат штучної вентиляції легенів

В опікове відділення миколаївської міської лікарні № 3, де проходила лікування Оксана МАКАР, передано подарунковий сертифікат на апарат штучної вентиляції легенів «Monnal T75» виробництва Франції, який пообіцяла подарувати голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласного управління охорони здоров`я.

Головний лікар міської лікарні № 3 Олександр ЧЕБОТАРЬОВ пояснив: отриманий апарат може використовуватися й для найменших дітей, вага яких близько 3 кг, і для дорослих пацієнтів. Це новітнє устаткування останнього покоління з додатковими параметрами, які дозволяють відстежувати стан хворого під наркозом.

Вартість апарату - 200 тис. грн.