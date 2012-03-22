У Луганську дезінфікують дороги після прориву каналізації

Співробітники ТОВ «Луганськвода» проводять очищення і дезинфекцію доріг і тротуарів після усунення пориву каналізаційного колектора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Крім механічного очищення, «водники» використали більш як 20 кубометрів дезинфікуючого розчину гіпохлорита натрію (він використовується для очищення питної води і дезинфекції стоків). Використання цього розчину забезпечує надійну санітарну обробку території, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську 20 березня вранці через аварію на каналізаційному колекторі на проїжджій частині по вулиці Корольова виник гейзер з фекалій. Відео гейзера місцеві жителі виклали на YouTube. О 13.20 всі ремонтні роботи було успішно завершено. Як з`ясували фахівці ТОВ «Луганськвода», причиною витоку стала спрацьованість цього залізобетонного колектора.

За словами очевидців, через аварію автомобільний рух по вул. Корольова було утруднено. На асфальті утворилися річки з нечистот, по вулиці розносився неприємний запах.