У Криму двоє чоловіків зникли в Азовському морі

Двоє чоловіків зникли в Азовському морі на сході Криму.

Їх шукають вже другий день, повідомили УНІАН у прес-служба кримського управління МНС.

Вчора вранці до рятувальників надійшло повідомлення з міліції. "З човнового кооперативу "Кварц" у ніч на 20 березня у районі села Курортне, ймовірно, вийшли в море і не повернулися двоє чоловіків", - розповіли у МНС.

За день пошукова група пройшла 25 кілометрів.

Пошуки зниклих тривають сьогодні.