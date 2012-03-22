У Криму двоє чоловіків зникли в Азовському морі
11:07, 22 березня 2012Новини регіонів
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Двоє чоловіків зникли в Азовському морі на сході Криму.
Їх шукають вже другий день, повідомили УНІАН у прес-служба кримського управління МНС.
Вчора вранці до рятувальників надійшло повідомлення з міліції. "З човнового кооперативу "Кварц" у ніч на 20 березня у районі села Курортне, ймовірно, вийшли в море і не повернулися двоє чоловіків", - розповіли у МНС.
За день пошукова група пройшла 25 кілометрів.
Пошуки зниклих тривають сьогодні.
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