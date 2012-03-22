58 жителів Донеччини здали кров для Оксани Макар

Більш як 50 жителів Донецької області здали кров для лікування Оксани МАКАР, яка постраждала від насильників в Миколаєві.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, жителі області відгукнулися на заклик про допомогу Оксані: до регіональних станцій переливання крові звернулися 67 чоловік.

«58 із них стали донорами для потерпілої», - говориться в повідомленні управління.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

У потерпілої опіки 55% тіла. Дівчині ампутували руку. О.МАКАР 16 березня було спецрейсом перевезено до Донецького опікового центру. Лікарі оцінюють стан О.МАКАР як украй тяжкий.