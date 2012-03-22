У Криму відбудеться збір для молоді «Школа виживання»

З 29 березня по 4 квітня у Криму відбудеться військово-патріотичний збір для молоді «Школа виживання».

Про це координатор всеукраїнської громадської організації «Громадський рух «За майбутнє», командир «Школи виживання» Михайло ХАРЕЧКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що такий масштабний за тривалістю та складністю завдань проект для молоді реалізується в Україні вперше.

За словами М.ХАРЕЧКА, проект реалізується з метою не тільки дати молоді можливість відчути себе військовослужбовцями, але й надати можливість випробувати себе в реальних бойових умовах. Це стосується не лише умов перебування, але й різноманітності поставлених завдань. М.ХАРЕЧКО повідомив, що щодня команди одержуватимуть ввідні дані з поставлених завдань та інструктаж із відповідної теми. Серед завдань — переміщення за маршрутом, облаштування табору і його оборона від можливого нападу, організація харчування в польових умовах, стрільба із зброї, подолання гірських висот, виявлення місць схованок, подолання мінних полів. Для учасників «Школи виживання» також підготовлена культурно-інтелектуальна програма.

М.ХАРЕЧКО також повідомив, що на участь у військово-патріотичних зборах було подано 25 тис. заявок. «Ми маємо право набрати тільки 250-300 людей, оскільки військова частина не готова прийняти велику кількість людей», - сказав він.

Всього шляхом конкурсного відбору для участі у першому проекті було відібрано 20 учасників — учнів старших класів та студентів вишів, які будуть розділені на чотири команди, в кожній з яких буде три хлопця та дві дівчини.

За інформацією М.ХАРЕЧКА, часники проекту сім днів перебуватимуть в гірсько-лісистій місцевості Перевальненського району Криму. З 20 учасників проекту 15 ніколи не були в горах.

«Я думаю, що молоді цей проект сподобається», - сказав він.

У свою чергу, начальник Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України генерал-майор Олександр КОПАНИЦЯ повідомив, що цей проект для молоді підтримує Міністерство оборони. За його словами, головна умова, поставлена організаторам «Школи виживання», - суворе дотримання заходів безпеки.

О.КОПАНИЦЯ повідомив, що Міноборони уважно вивчило пропозиції, які представила ВГО «Громадський рух «За майбутнє», і внесло корективи з урахуванням можливостей бригади берегової оборони, що розташована в селищі Перевальне.

Під час проведення активної фази «Школи виживання» спеціально призначені інструктори з числа військовослужбовців контрактної служби проведуть відповідні інструктажі для учасників заходу та за потреби забезпечать практичну підтримку у подоланні запланованих перешкод.

О.КОПАНИЦЯ зазначив, що перша «Школа виживання» проводиться в рамках відзначення 20-ї річниці Військово-морських сил України.

«Ми передбачаємо, що це буде різноплановий захід, який буде початком тієї серйозної роботи, яка має бути проведена для виховання молодого покоління», - сказав він.

Учасники «Школи виживання», лідери ВГО «Громадський рух «За майбутнє» Денис ОЛІЙНИК та Олена ДЖЕНЖЕРЯ повідомили, що такі проекти як «Школа виживання» об`єднують активних молодих людей для популяризації нових ідей та захоплень серед молоді.