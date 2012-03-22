У Закарпатті зафіксували перші випадки «фінського» грипу. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила завідувач епідеміологічного відділу Закарпатської обласної санепідемстанції Закарпатської області Світлана ОБЕРЕМКО.

За її словами, сьогодні на Закарпатті епідеміологи отримали лабораторне підтвердження діагнозу грип А (Перс) H3N2 «Цей вид ще називають «фінський грип», - уточнила С.ОБЕРЕМКО.

Вона також уточнила, що це сезонний грип, його поява прогнозувалася і раніше.

Обоє закарпатців, котрим діагностували фінський грип, перебувають в обласній інфекційній лікарні.

Спеціаліст СЕС також додала, що хоча про епідемію говорити ще рано, небезпека її виникнення сьогодні є – на початку весни у людей послаблений імунітет.