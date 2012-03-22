Миколаївщина: недостатньо коштів для лікування побитої дівчини

Коштів для лікування 18-річної Олександри ПОПОВОЇ, яка постраждала в результаті звірячого побиття і перебуває в комі у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги, недостатньо.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний лікар ЛШМП Олександр ДЕМ’ЯНОВ.

«Все залежить від медикаментів, які ми можемо одержати за тендерами. Але без добавок не обійтися. 10 грн. на людину в середньому, які ми можемо забезпечити, для такого випадку, звичайно, мало», - сказав О. ДЕМ’ЯНОВ.

За його словами, позавчора адміністрація лікарні змогла залучити такі додаткові кошти: 4 тис. грн. - від заводу «Екватор», 4 тис. – від керівника фракції Партії регіонів у міськраді, 4 тис. – від підприємства «Олександрія-груп», 10 тис. грн. – від обласної прокуратури.

А.ДЕМ’ЯНОВ висловив припущення, що співробітники прокуратури передали свої особисті кошти, вже не вперше вони допомагають лікарні. «Вони - з тих, хто допомагає не словом, а справою», - сказав А.ДЕМ’ЯНОВ.

Всі зібрані гроші було передано матері О.ПОПОВОЇ Аллі ГУДЗЬ. За даними лікаря, загалом на лікування О.ПОПОВОЇ зібрано 22 тис. грн.

«Звичайно, це ніщо порівняно з 700 тис. грн., зібраними для Оксани МАКАР, хоча випадок з Олександрою - не менш тяжкий. Зараз щоденні витрати на лікування залежать від її стану. Були дні, коли це було 800 грн, а були і 1,9 тис. грн. Дай Боже, щоб вона отямилася, тоді витрати істотно зменшаться, - зазначив О.ДЕМ’ЯНОВ. – Розумію, що в міській лікарні № 3, де лежала Оксана, становище з бюджетними грошима не краще, але там хтось із хворих може принести для себе щось з дому. У нас же – ургентне відділення, і я не маю права витратити на неї більше бюджетних коштів, ніж на когось іншого. Я не маю права вирішувати, кому жити, а кому – ні».

О.ДЕМ’ЯНОВ також повідомив, що вчора йому телефонував бізнесмен Рінат АХМЕТОВ, який запевнив, що його фонд «Розвиток України» допомагатиме в лікуванні О.ПОПОВОЇ. Всі кошти йтимуть через її маму.

За словами лікаря, стан О.ПОПОВОЇ не поліпшується. «Це дає надію, – зазначив лікар. – До 14 дня у такій ситуації нічого говорити не можна. За останні дні ми провели п`ять консиліумів з участю цілої армії фахівців. Багато чого зараз залежить від наявності необхідних ліків», - сказав О.ДЕМ’ЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві в одному з барів під час виниклого конфлікту О.ПОПОВУ по-звірячому побив чоловік, після чого вона з важким травмами була доставлена в Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер О.ПОПОВА перебуває в комі.

Підозрюваного у битті О.ПОПОВОЇ було затримано в день вчинення злочину, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За кримінальною справою продовжується слідство, перебіг якого перебуває на контролі прокуратури Миколаївської області.