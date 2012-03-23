На Прикарпатті виділять 8 млн на боротьбу з туберкульозом

Івано-Франківська область у 2012 році планує направити 8 млн. грн. з обласного і місцевих бюджетів на заходи з профілактики, діагностування та лікування хворих на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила вчора на прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом заступник директора обласного фтизіопульмонологічного центру Світлана ХАРЧЕНКО.

За її словами, загальнодержавна програма на 2012-2016 роки ще не затверджена Верховною Радою. Вона нагадала, що в області «ми продовжили дію програми минулих років». «Кошти на виконання програми на 2012 рік становлять майже 8 млн. грн.», - уточнила С.ХАРЧЕНКО.

Водночас, вона зауважила, що область щороку отримує за рахунок держбюджету протитуберкульозних препаратів для безкоштовного лікування хворих на 4,5 млн. грн. За її словами, в області вартість медикаментів для лікування хворих на туберкульоз з розрахунку на одного хворого у день становить 22 грн., а харчування – 17 грн.

С.ХАРЧЕНКО вважає, якщо буде прийнята загальнодержавна програма, у якій більш розширено заходи з діагностики, профілактики і лікування туберкульозу, «нам щороку доведеться виділяти на виконання заходів по цій програмі близько 10-15 млн. грн.».