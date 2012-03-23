Буковина: працівники будинку-інтернату привласнили 60 тис. грн

Прокуратура Кіцманського району Чернівецької області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення працівниками одного з психоневрологічних будинків-інтернатів, які привласнювали собі кошти хворих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, співробітники закладу знали, що деяким утриманцям інтернату не призначено опікунів, а хворі, у зв’язку із психічним станом здоров’я, не можуть на власний розсуд використовувати свої кошти. З січня 2009 року по грудень 2011 року ці співробітники будинку-інтернату отримували за них пенсію та соціальну допомогу (понад 21 тис. грн.), використовуючи їх на власні потреби.

Крім того, працівники закладу підробляли у відомостях на виплату пенсій та допомоги підписи ще шістьох мешканців інтернату.

Загальна сума заподіяної утриманцям закладу шкоди становить майже 60 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове слідство у справі триває.