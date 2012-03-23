Одещина: 4 дітей загинули в палаючому будинку з вини дорослих

Четверо дітей 2005, 2007, 2009 і 2010 років народження отруїлися вчора продуктами горіння під час пожежі в приватному будинку в селі Озерне Ізмаїльського району Одеської області через те, залишилися без нагляду дорослих.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в Одеській області.

Розслідування обставин і причин виникнення пожежі фахівцями МНС і МВС триває, офіційні висновки буде оприлюднено пізніше.

Односельці вважали постраждалу сім`ю благополучною: 34-річний батько займався малим бізнесом, а 31-річна мати виховувала трьох доньок і сина. З ранку в четвер батько пішов на риболовлю, слідство з`ясовує, з якої причини мати залишила дітей без нагляду.

Кімната, в якій були закриті діти, обігрівалася електрокаміном. Що саме спричинило займання будинку поки не встановлено, як і причину того, чому діти не зуміли залишити палаючу кімнату.

Команду сільських пожежників викликав один із сусідів, проте допомога запізнилася - троє дітей уже були нерухомими, отруїлися чадним газом, а четверта дитина померла дорогою до райлікарні.

У прес-службі УМНС зазначили, що це вже другий цього року випадок загибелі дітей, залишених батьками без нагляду в будинку, який загорівся. За таких самих обставин у січні в селі Райки Великомихайлівського району загинули четверо дітей: двоє дівчаток 5-ти і 4-х років і двоє хлопчиків 4-х і 2-х років.

Як повідомляв УНІАН, вчора вдень у селі Озерне Ізмаїльського району внаслідок пожежі в приватному будинку загинули четверо малолітніх дітей.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в кімнаті на загальній площі 12 кв. метрів. За попередніми висновками фахівців МНС, які прибули на місце пригоди, причина загибелі дітей – «отруєння чадним газом». Пожежа могла виникнути внаслідок несправності електричного обігрівача.