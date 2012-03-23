У Макіївці повісився учень 9-го класу

15:40, 23 березня 2012
Новини регіонів
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Перейшов до іншої школи

У Макіївці Донецької області повісився учень 9-го класу, який був вимушений перейти до школи № 19 із ліквідованої міськрадою селищної школи № 3.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник батьківського комітету закритої школи № 3 Ганна НАЗІПОВА, яка продовжує відстоювати в судах право на відновлення роботи ліквідованої школи.

Вона повідомила, що живе по сусідству з сім`єю, де сталася трагедія. «Повісився хлопчик, учень 9-го класу. Він зі школи № 3 перейшов до школи № 19. Він живе поряд. Він повісився вчора ввечері у дворі будинку, на турніку», - сказала Г.НАЗІПОВА.

За її словами, хлопчик залишив передсмертну записку: «Мама, тато, пробачте, я так більше жити не можу».

А що там, я не знаю, чого він так жити не може», - сказала Г.НАЗІПОВА й додала: «Я не знаю, чи були конфлікти у нього, він нікому нічого не говорив останнім часом взагалі. Маму його я добре знаю, ми навчалися разом в одній школі № 3, тут всі один одного знають. Він був єдиною дитиною у батьків».

На запитання, чи могла його смерть бути пов`язана з тим, що хлопчик так і не зміг адаптуватися до нової школи й нового класу, Г.НАЗІПОВА відповіла: «Я не знаю. Не знаю, ніхто не може зрозуміти, що сталося, що його підштовхнуло. Нехай розбирається міліція тепер, влада наша. Хай вони самі розбираються, чому наші діти вкорочують собі життя».

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