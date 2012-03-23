Харківщина: підтоплення загрожує 140 населеним пунктам

На Харківщині навесні загроза підтоплення грунтовими водами існує майже в 140 населених пунктах 19 районів області.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА сказав начальник Головного управління ЖКГ та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Роман ГРИВА.

За його даними, у населених пунктах, яким загрожує підтоплення, проживає близько 48 тис. осіб.

Р.ГРИВА підкреслив, що місцеві органи влади вжили низку необхідних заходів для забезпечення безаварійного функціонування об’єктів водопостачання та водовідведення під час весняного паводку. Зокрема, за його словами, протягом 2011-2012 років підготовлені й відремонтовані 123 водопровідно-насосні станції, 178 каналізаційно-насосних станцій, проведені профілактичні роботи на 72-х каналізаційних очисних спорудах, перевірена герметизація інженерних вводів котелень і теплорозподільчих станцій, здійснена заміна 43,6 км водогінних мереж та перекладено 10,3 км каналізаційних мереж.

Р.ГРИВА також наголосив, що під час весняних паводків на Харківщині підсилюється контроль за якістю питної води в мережах централізованого водопостачання і колодязях.

За його словами, для забезпечення належного контролю за якістю питної води за кошти підприємств водопровідно-каналізаційного господарства здійснено оснащення хіміко-бактеріологічних лабораторій сучасним обладнанням і матеріалами. На водопровідно-каналізаційних підприємствах, які не мають відомчих лабораторій, укладені відповідні договори з акредитованими лабораторіями районних санітарно-епідеміологічних служб, Харківського регіонального управління водних ресурсів, Державної екологічної інспекції в Харківській області та іншими.

«У разі виникнення відхилень від санітарних норм передбачена додаткова очистка і обеззараження питної води», – підкреслив Р.ГРИВА.