У Харкові створять надсучасний онкологічний центр

У Харкові завершено третій етап переговорів про створення у місті надсучасного онкологічного центру.

Про це повідомив УНІАН заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, коментуючи результати переговорів з президентом медичної компанії «I.P.S» (Австрія) Максиміліаном фон ГАБСБУРГОМ.

За словами І.ШУРМИ, створення центру передбачає інвестиції у вигляді медичного обладнання: кібер-ніж, лінійний прискорювач, магнітно-резонансний томограф та лабораторія.

Говорячи про можливі терміни початку реалізації проекту та його завер шення, заступник губернатора зауважив, що «ідея створення надсучасного онкологічного центру потребує всебічного вивчення, в тому числі - і місця розташування». Крім того, додав він, «питання надання інвестицій має дати чітке розуміння того, наскільки швидко і реально можна буде повернути кошти приватних інвесторів».

За словами І.ШУРМИ, для української сторони важливою залишається соціальна складова проекту. «Незважаючи на перспективу платних послуг у новому онкологічному центрі, ми б хотіли врахувати соціальну складову - як будуть забезпечуватися безплатні медичні послуги людям із незахищених верств населення, зокрема мешканцям сільських районів», - сказав він.

«Усе це вивчається, аналізується. Зокрема, врахувавши можливості та налаштованість нашого соціально відповідального бізнесу, - сказав І.ШУРМА, - керівник компанії «I.P.S» обрав місцем розташування онкологічного центру місто Харків».

Він повідомив, що в результаті переговорів з президентом Академії медичних наук України Андрієм СЕРДЮКОМ досягнута домовленість про розміщення онкологічного центру на території Інституту радіології ім. Григор’єва АМН України.

І.ШУРМА підкреслив, що вирішальним моментом у справі стане ухвалення рішення про виділення коштів інвестором. Він наголосив, що харківська влада гарантує повне сприяння проекту, забезпечить швидке вирішення формальностей та уникнення можливих бюрократичних перепонів. Інвестор у свою чергу може забезпечити швидке навчання персоналу центру, впровадження новітніх методик, поставку обладнання, сказав І.ШУРМА.