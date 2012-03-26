На Чернігівщині знеструмлено 26 населених пунктів

У Чернігівській області через несприятливі погодні умови знеструмлено 26 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Внаслідок поривів сильного вітру сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, знеструмлено 6 ЛЕП 10 кВ, 106 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишаються жителі 26 населених пунктів на території Борзнянського, Семенівського, Чернігівського та Щорського районів.

Не функціонують 15 АТС, без електрозв’язку залишилися жителі 9 населених пунктів на території Ріпкинського, Борзнянського та Чернігівського районів.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять ПАТ "Чернігівобленерго" і ПАТ "Укртелеком".