Відомого артиста затримали в Києві за підозрою в педофілії

У вихідні відомого акордеоніста, лауреата багатьох міжнародних премій 46-річного Ігоря З. затримали співробітники Шевченківського РУВС нібито за підозрою в педофілії.

Про це "Сегодня" стало відомо з власних джерел у міліції. Разом з ним нібито взяли і ще одного чоловіка.

«Так, затриманий чоловік з прізвищем З., більше нічого сказати не можу», - повідомив начальник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник. Журналісти видання зателефонували до Шевченківського РУВС, і черговий також підтвердив, що у вихідні був затриманий Ігоря З., 1966 року народження, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

А в суботу, 24 березня, в Києві повинен був відбутися концерт акордеоніста. Але в Будинку актора, де планувався захід, сказали, що виступ скасовано.«Нам подзвонили і сказали, що концерту не буде через його хворобу», - відповіли в адміністрації Будинку актора.

До речі, квитки на концерт коштували від 50 до 120 грн.