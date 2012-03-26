6-річний хлопчик провалився в конструкцію Каховської ГЕС і застряг

Бійці МНС врятували 6-річну дитину, яка провалилася в конструкцію Каховської ГЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, 24 березня о 14.30 до Новокаховського міськвідділу МНС надійшло повідомлення, що на Каховській ГЕС в шахту теплового зазору провалився 6-річний хлопчик.

Рятувальникам, які прибули за викликом, батько дитини, житель села Мала Каховка, повідомив, що під час огляду конструкції ГЕС хлопчик не побачив отвір теплового зазору (ширина до 30 см і глибина (до води) більш як 18 метрів) і зісковзнув в отвір, де застряг на глибині 11 метрів.

Один із бійців МНС розклав сходи і спустився до хлопчика, який тримався за металеву лозину, що з’єднує бетонні стіни зазору. У зв`язку з можливістю падіння хлопчика у воду працівники Каховської ГЕС на моторному човні чергували внизу на воді.

Рятувальник зняв дитину і передав працівникам ГЕС на човен.

На березі дитину чекали медпрацівники і батько. Дитина відбулася переляком і садном.