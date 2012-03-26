На Луганщині в кафе вибухнув газовий балон: постраждали жінки

У селі Іванівка Антрацитівського району Луганської області 24 березня близько 16.00 у будівлі магазину-кафе „Ідеал” виникла пожежа, внаслідок якої постраждали дві жінки.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балону.

Пожежу було ліквідовано за годину. На місці події працювало 25 чоловік особового складу МНС та МВС з міст Антрацит та Красний Луч.

Ведеться слідство.