У Луганську 24-річна безробітна «замінувала» пологовий будинок

У Луганську безробітна місцева жителька «замінувала» пологовий будинок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю МВС України, повідомлення про вибуховий пристрій в будівлі пологового будинку надійшло 25 березня.

За інформацією Відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, в цей час в будівлі перебувало 97 породіль, 33 немовляти і 3 співробітники персоналу.

На місце події виїхали фахівці вибухо-технічної служби, кінологи, слідчо-оперативні групи, керівництво ГУ МВС, аварійно-рятувальна служба міста, працівники МНС.

Враховуючи стан людей, які перебували в будівлі, було прийнято рішення не виводити їх на вулицю. Експерти ніяких підозрілих предметів не виявили.

Співробітники міліції встановили, що повідомлення є безпідставним, а 25-річна місцева жителька була раніше судима.

Порушено кримінальну справу за ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).