Чернігівщина: 79-річного педофіла засуджено до 10 років ув'язнення

Ріпкинський районний суд Чернігівської області засудив 79-річного жителя Любеча Ріпкинського району до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків Управління МВС України в Чернігівській області.

Чоловіка звинувачено у скоєнні злочинів, передбачених ст.121 ч.1 (розбещення малолітніх) ст.211 (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу Україні (в редакції 1960 року), ч.2 і ч.4 ст.152 (зґвалтування) ч.1 та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх); ч.2 та ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ч.3 ст.120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України (в редакції 2001 року).

Суд встановив, що з 2006 по 2010 рік літній чоловік сексуально розбещував неповнолітню пасербицю, попечителем якої він був, систематично принижував її людську гідність, шантажував її, погрожуючи розповсюдити фотографії з її зображеннями порнографічного характеру.

Внаслідок цього неповнолітня, залежна від підсудного матеріально, у 2008 та у 2011 роках вчинила спроби самогубства, перерізавши собі вени на руці. Завдяки своєчасній медичній допомозі дівчина лишилася живою.

Крім того, восени 2010 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, у Любечі Ріпкінского району, застосовував фізичне насильство та зґвалтував іншу неповнолітню.

Суд, на підставі статті 70 Кримінального кодексу Україні за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, визначив чоловікові остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією порнографічної продукції.

Також суд у повному обсязі задовольнив цивільні позови потерпілих та постановив відшкодувати завдану їм моральну шкоду на користь падчерки 20 тис. грн., на користь іншої дівчини – 10 тис. грн.