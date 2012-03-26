Житомирщина: авто смертельно травмувало 5-річного хлопчика

У Житомирській області міліція порушила кримінальну справу щодо 39-річного жителя Коростеня за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 5-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, ДТП сталася у Коростені 23 березня близько 16.00.

За словами начальника Слідчого управління УМВС у Житомирській області Василя Дячука, «на проїжджу частину однієї з центральних вулиць Коростеня раптово вибіг 5-річний хлопчик, який намагався перетнути дорогу». Водій фургона «Mercedees-Benz» своєчасно не відреагував та скоїв наїзд на дитину.

Хлопчика було доставлено до реанімації, де він помер наступного дня.

Міліція встановила, що водій перебував у нетверезому стані.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.