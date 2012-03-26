У Буковелі на смерть розбився 36-річний киянин
15:26, 26 березня 2012Новини регіонів
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Зіштовхнувся з деревом
Під час катання на лижах на туристичному комплексі «Буковель» загинув 36-річний киянин.
Як повідомили УНІАН в управлінні МНС в Івано-Франківській області, трагедія сталася в пятницю, 23 березня, близько полудня.
«Під час катання на лижах на туристичному комплексі «Буковель», при падінні та ударі в дерево смертельно травмувався Систренський А.В. 1976 року народження житель Києва, директор ТОВ «Продхолдинг». Його було доставлено в Надвірнянську району лікарню, де він помер під час реанімаційних заходів. Труп загиблого направлено в морг обласного бюро судмедекспертизи», - зазначаєься у повідомленні.
Наразі правоохоронцями проводиться перевірка.
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