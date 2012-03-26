На Житомирщині знеструмлено 22 населених пункти

У Житомирській області знеструмлено 22 населених пункти.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій Уланов, 25 березня внаслідок складних погодних умов, зокрема, сильного вітру, було пошкоджено 5 ліній електропередач, 119 трансформаторних підстанцій та відключено від електропостачання 22 населених пункти.

Як уточнив С.Уланов, без електропостачання залишилися 6 населених пунктів у Малинському районі, по 4 - у Житомирському та Коростишівському, по 3 - у Ємільчинському і Радомишльському, та по одному - у Бердичівському і Брусиловському районах.

Ведуться відновлювальні роботи, які планується завершити до кінця дня.