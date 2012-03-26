Черкащина: хворих із занедбаною формою туберкульозу більшає

В Черкаській області в 2011 році в 1,8 рази збільшилась захворюваність на занедбані форми туберкульозу серед вперше діагностованих хворих.

Як повідомила УНІАН заступник головного лікаря Черкаського обласного протитуберкульозного диспансера Дарина ЛЕВАНДОВСЬКА, в Черкаській області зафіксовано стійку тенденцію до розповсюдження хіміорезистентного туберкульозу, який потребує більш тривалого та вартісного лікування.

«В Черкаській області є хворі, в яких туберкульозна паличка стійка майже до всіх протитуберкульозних препаратів. Такі хворі приречені», - зазначила Д.ЛЕВАНДОВСЬКА.

Крім того, в області в 2011 році захворюваність серед дітей знизилась на 9%. А от серед підлітків відмічається підвищення захворюваності в 2 рази. Також вдвічі збільшилась кількість дітей хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію.